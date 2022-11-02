"Шахтер" - "Лейпциг": стартовые составы на ключевой матч Лиги чемпионов
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Украинский и немецкий клубы разыграют путевку в плей-офф Лиги чемпионов
"Горняки" и "Красные Быки" определились со стартовым составом на игру 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Лейпциг".
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. На острие атаки "Горняков" вновь выйдет Лассина Траоре, которому будут помогать Михаил Мудрик и Иван Петряк.
Стартовые составы команд:
"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Петряк, Мудрик, Траоре
Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тейлор, Козык, Очеретько, Топалов, Кулаков, Крыськив, Джурасек, Тотовицкий, Сикан
"Лейпциг": Бласвик – Симакан, Орбан, Гвардиол, Раум – Шлагер, Кампль, Собослаи – Нкунку, Андре Силва, Вернер.
Запасные: Никиш, Шлик, Ольмо, Айдара, Форсберг, Хальстенберг, Диалло, Новоа, Хенрихс
Напомним, матч "Шахтер" — "Лейпциг" состоится в среду, 2 ноября, в Варшаве (Польша) на арене "Войска Польского", начало поединка — в 19:45 по киевскому времени. Эту игру можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. К слову, дончане являются аутсайдерами в противостоянии.
В 5-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" дал бой шотландскому "Селтику" (1:1), а нападающий "Горняков" Даниил Сикан "прославился" на весь мир, промазав по пустым воротам из убойной позиции.