"Шахтер" - "Лейпциг": стартовые составы на ключевой матч Лиги чемпионов

Украинский и немецкий клубы разыграют путевку в плей-офф Лиги чемпионов

"Горняки" и "Красные Быки" определились со стартовым составом на игру 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Лейпциг".

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. На острие атаки "Горняков" вновь выйдет Лассина Траоре, которому будут помогать Михаил Мудрик и Иван Петряк.

Стартовые составы команд:

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Петряк, Мудрик, Траоре

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тейлор, Козык, Очеретько, Топалов, Кулаков, Крыськив, Джурасек, Тотовицкий, Сикан

"Лейпциг": Бласвик – Симакан, Орбан, Гвардиол, Раум – Шлагер, Кампль, Собослаи – Нкунку, Андре Силва, Вернер.

Запасные: Никиш, Шлик, Ольмо, Айдара, Форсберг, Хальстенберг, Диалло, Новоа, Хенрихс

Напомним, матч "Шахтер" — "Лейпциг" состоится в среду, 2 ноября, в Варшаве (Польша) на арене "Войска Польского", начало поединка — в 19:45 по киевскому времени. Эту игру можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. К слову, дончане являются аутсайдерами в противостоянии.

В 5-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" дал бой шотландскому "Селтику" (1:1), а нападающий "Горняков" Даниил Сикан "прославился" на весь мир, промазав по пустым воротам из убойной позиции.