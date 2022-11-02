"Шахтар" — "Лейпциг": стартові склади на ключовий матч Ліги чемпіонів

Український та німецький клуби розіграють путівку до плей-офф Ліги чемпіонів

"Гірники" та "Червоні Бики" визначилися зі стартовим складом на гру 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Лейпциг".

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. На вістря атаки "Гірників" знову вийде Лассіна Траоре, якому допомагатимуть Михайло Мудрик та Іван Петряк.

Стартові склади команд:

"Шахтар" : Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Петряк, Мудрик, Траоре

Запасні: Шевченко, Пяятов, Кривцов, Тейлор, Козик, Очеретько, Топалов, Кулаков, Криськів, Джурасек, Тотовицький, Сікан

"Лейпциг": Бласвік, Сімакан, Орбан, Гвардіол, Раум, Шлагер, Кампль, Собослаї, Нкунку, Андре Сілва, Вернер.

Запасні: Нікіш, Шлік, Ольмо, Айдара, Форсберг, Хальстенберг, Діалло, Новоа, Хенріхс

Нагадаємо, матч "Шахтар" — "Лейпциг" відбудеться у середу, 2 листопада, у Варшаві (Польща) на арені "Війська Польського", початок поєдинку — о 19:45 за київським часом. Цю гру можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні. Донеччани є аутсайдерами в протистоянні.

У 5-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" дав бій шотландському "Селтіку" (1:1), а нападник "Гірників" Данило Сікан "прославився" на весь світ, промазавши по порожніх воротах з вбивчої позиції.