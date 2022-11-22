Испания - Коста-Рика: когда начало и где смотреть матч ЧМ-2022

"Фурия Роха" начинает свой путь на мундиале

Сборная Испании по футболу стартует на чемпионате мира по футболу в Катаре матчем против Коста-Рики

В прямом эфире в Украине игру первого тура группы Е Испания — Коста-Рика покажет платформа megogo, suspilne.media, а также региональные каналы общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.).

Игра первого тура группы Е Испания — Коста-Рика состоится в среду, 23 ноября, в Дохе на стадионе "Эль-Тумама", начало встречи — в 18:00 по киевскому времени. Испанцы и костариканцы выступают в одном квартете вместе с немцами и японцами, которые свой матч первого тура также проведут в среду (начало — в 15:00).

Добавим, сборная Испании входит в пятерку главных претендентов на победу в турнире. По мнению компании EA Sports, испанцы выйдут из группы, но проиграют в первом раунде плей-офф Хорватии.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей чемпионата мира, а также турнирные таблицы группового этапа. С расписанием бесплатных трансляций мундиаля также можно ознакомиться у нас на сайте.