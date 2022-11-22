Іспанія — Коста-Рика: коли початок і де дивитися матч ЧС-2022

"Фурія Роха" починає свій шлях на мундіалі

Збірна Іспанії з футболу стартує на чемпіонаті світу з футболу у Катарі матчем проти Коста-Рики

У прямому ефірі в Україні гру першого туру групи Е Іспанія — Коста-Рика покаже платформа megogo, suspilne.media, а також регіональні канали суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо).

Гра першого туру групи Е Іспанія — Коста-Рика відбудеться у середу, 23 листопада, у Досі на стадіоні "Ель-Тумама", початок зустрічі — о 18:00 за київським часом. Іспанці та костариканці виступають в одному квартеті разом із німцями та японцями, які свій матч першого туру також проведуть у середу (початок — о 15:00).

Додамо, збірна Іспанії входить до п’ятірки головних претендентів на перемогу у турнірі. На думку компанії EA Sports, іспанці вийдуть із групи, але програють у першому раунді плей-офф Хорватії.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів чемпіонату світу, а також турнірні таблиці групового етапу. З розкладом безкоштовних трансляцій мундіалю також можна ознайомитись у нас на сайті.