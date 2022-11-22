Испания - Коста-Рика: букмекеры оценили шансы команд

Специалисты считают эту игру проходной для Испании

Чемпионы мира 2010 года испанцы стартуют на чемпионате мира по футболу в Катаре очным противостоянием против Коста-Рики.

По мнению букмекеров, у команды из центральной америки фактически нет шансов на очки в этой игре. Об этом сообщает Пари-Матч.

Аналитики предлагают сделать ставку на победу Испании с коэффициентом 1,18 (вероятность 85% при марже букмекеров 3%), триумф Коста-Рики и ничья крайне маловероятны — коэффициенты 7,90 (13%) и 21,50 (5%). Добавим, букмекеры считают самым вероятным исходом поединка победу "Фурии Роха" со счетом 2:0 (коэффициент 5,10), однако не исключается разгром 3:0 (коэффициент 5,80).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Испания — Коста-Рика:

Пари-Матч: (победа Испании 1,18 — ничья 7,90 — победа Коста-Рики 21,50)

Игра первого тура группы Е Испания — Коста-Рика состоится в среду, 23 ноября, в Дохе на стадионе "Эль-Тумама", начало встречи — в 18:00 по киевскому времени. В Украине этот матч можно будет посмотреть в прямом эфире совершенно бесплатно. В группе Е также выступают Германия и Япония, которые проведут свой поединок первого тура немного раньше.

На сайте "Телеграф" можно ознакомиться с турнирными раскладами на ЧМ-2022, а также с расписанием и результатами всех матчей в Катаре.