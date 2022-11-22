Іспанія – Коста-Рика: букмекери оцінили шанси команд

Фахівці вважають цю гру прохідною для Іспанії

Чемпіони світу 2010 року іспанці стартують на чемпіонаті світу з футболу в Катарі очним протистоянням проти Коста-Рики.

На думку букмекерів, команда з центральної Америки фактично не має шансів на очки в цій грі. Про це повідомляє Парі-Матч.

Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу Іспанії з коефіцієнтом 1,18 (імовірність 85% за маржі букмекерів 3%), тріумф Коста-Рики та нічия вкрай малоймовірні — коефіцієнти 7,90 (13%) та 21,50 (5%). Додамо, букмекери вважають найімовірнішим результатом поєдинку перемогу "Фурії Роха" з рахунком 2:0 (коефіцієнт 5,10), проте не виключається і розгром 3:0 (коефіцієнт 5,80).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Іспанія — Коста-Рика:

Парі-Матч: (перемога Іспанії 1,18 — нічия 7,90 — перемога Коста-Рики 21,50)

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Гра першого туру групи Е Іспанія — Коста-Рика відбудеться у середу, 23 листопада, у Досі на стадіоні "Ель-Тумама", початок зустрічі — о 18:00 за київським часом. В Україні цей матч можна буде подивитися у прямому ефірі абсолютно безкоштовно. У групі Е також виступають Німеччина та Японія, які проведуть свій поєдинок першого туру трохи раніше.

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