Катар - Сенегал: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

Аутсайдеры группы попытаются исправить положение

В пятницу, 25 ноября, сборные Катара и Сенегала проведут матч второго тура на чемпионате мира по футболу-2022.

Матч группы A Катар — Сенегал можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media, а также на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" и т.д.). Этот поединок пройдет в рамках шестого игрового дня.

Игра Катар — Сенегал состоится в Дохе на стадионе "Эль-Тумама", начало встречи — в 15:00 по киевскому времени. В другом поединке квартета встретятся Нидерланды и Эквадор (25 ноября, начало — в 18:00).

Напомним, Катар и Сенегал провалили стартовые матчи на мундиале. Хозяйка турнира безвольно проиграла Эквадору (0:2). Африканская команда, в свою очередь, дала бой Нидерландам, правда, поединок для сенегальцев также завершился поражением со счетом 0:2. На сайте "Телеграф" доступны календарь, результаты матчей на чемпионате мира по футболу, а также турнирные расклады на групповой стадии.

Ранее сообщалось о болезненном поражении сборной Аргентины на старте ЧМ-2022.