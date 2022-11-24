Катар — Сенегал: де і коли дивитись матч ЧС-2022

Аутсайдери групи намагатимуться виправити становище

У п’ятницю, 25 листопада, збірні Катару та Сенегалу проведуть матч другого туру на чемпіонаті світу з футболу-2022.

Матч групи A Катар — Сенегал можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media, а також на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо). Цей поєдинок відбудеться у рамках шостого ігрового дня.

Гра Катар — Сенегал відбудеться у Досі на стадіоні "Ель-Тумама", початок зустрічі — о 15:00 за київським часом. В іншому поєдинку квартету зустрінуться Нідерланди та Еквадор (25 листопада, початок – о 18:00).

Нагадаємо, Катар та Сенегал провалили стартові матчі на мундіалі. Господиня турніру безвільно програла Еквадору (0:2). Африканська команда, у свою чергу, дала бій Нідерландам, щоправда, поєдинок для сенегальців також завершився поразкою з рахунком 0:2. На сайті "Телеграф" доступні календар, результати матчів на чемпіонаті світу з футболу, а також турнірні розклади на груповій стадії.

Раніше повідомлялося про болісну поразку збірної Аргентини на старті ЧС-2022.