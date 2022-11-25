Франция - Дания: букмекеры назвали вероятный счет в матче ЧМ-2022

Действующие чемпионы миры являются фаворитами турнира

В субботу, 26 ноября, сборная Франции в рамках матча второго тура группового раунда ЧМ-2022 по футболу в Катаре сыграет против команды Дании.

Специалисты пророчат действующим чемпионам мира победу. Об этом сообщает Пари-Матч.

Аналитики предлагают сделать ставку на успех "Трехцветных" с коэффициентом 1,77. Победа Дании и ничья менее вероятны — коэффициенты 5,00 и 3,70. По мнению букмекеров, самым вероятным исходом встречи является минимальная победу французов со счетом 1:0 (коэффициент 6,40).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Франция — Дания:

Пари-Матч: (победа Франции 1,77 — ничья 3,70 — победа Дании 5,00)

Игра Франция — Дания пройдет в Дохе на стадионе 974, начало — в 18:00 по киевскому времени. За ходом этой встречи можно следить в прямом эфире по ТВ. Добавим, что Австралия и Тунис, которые также выступают в квартете D, свой матч 2-го тура начнут раньше (в 12:00).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первом туре мундиаля в Катаре Франция уничтожила команду Австралии (1:4). Дания, в свою очередь, не сумела переиграть Тунис (0:0).