Франція – Данія: букмекери назвали ймовірний рахунок у матчі ЧС-2022

Чинні чемпіони світу є фаворитами турніру

У суботу, 26 листопада, збірна Франції у рамках матчу другого туру групового раунду ЧС-2022 з футболу у Катарі зіграє проти команди Данії.

Фахівці пророкують чинним чемпіонам світу перемогу. Про це повідомляє Парі-Матч.

Аналітики пропонують зробити ставку на успіх "Триколірних" з коефіцієнтом 1,77. Перемога Данії та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 5,00 та 3,70. На думку букмекерів, найімовірнішим результатом зустрічі є мінімальна перемога французів із рахунком 1:0 (коефіцієнт 6,40).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Франція — Данія:

Парі-Матч: (перемога Франції 1,77 — нічия 3,70 — перемога Данії 5,00)

Гра Франція — Данія пройде в Досі на стадіоні 974, початок — о 18:00 за київським часом. За ходом цієї зустрічі можна стежити у прямому ефірі по ТБ. Додамо, що Австралія та Туніс, які також виступають у квартеті D, свій матч 2-го туру розпочнуть раніше (о 12:00).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у першому турі мундіалю в Катарі Франція знищила команду Австралії (1:4). Данія, у свою чергу, не зуміла переграти Туніс (0:0).