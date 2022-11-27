Камерун - Сербия: когда начало и где смотреть матч ЧМ-2022

Аутсайдеры группы встретятся в очном противостоянии

В понедельник, 28 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится матч второго тура Камерун — Сербия.

Поединок группы G Камерун — Сербия будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media, а также на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок откроет программу девятого соревновательного дня на мундиале.

Игра Камерун — Сербия пройдет в Аль-Вакре на стадионе "Аль-Джануб", начало поединка — в 12:00 по киевскому времени. В другом матче этого квартета встретятся Бразилия и Швейцария, эта встреча состоится немного позднее (начало — в 18:00).

Напомним, в первом туре и Сербия, и Камерун уступили. Первые без шансов проиграли сборной Бразилии (0:2), а африканская команда была минимально бита Швейцарией (0:1). С другими результатами ЧМ-2022 по футболу в Катаре, а также турнирными таблицами групповой стадии мундиаля можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее сообщалось, что сборная Сербии угодила в скандал из-за флага в раздевалке.