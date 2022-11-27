Камерун — Сербія: коли початок і де дивитися матч ЧС-2022

Аутсайдери групи зустрінуться у очному протистоянні

У понеділок, 28 листопада, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбудеться матч другого туру Камерун – Сербія.

Поєдинок групи G Камерун — Сербія буде доступний для перегляду в прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media, а також на регіональних каналах суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці тощо). Цей поєдинок відкриє програму дев’ятого змагального дня на мундіалі.

Гра Камерун — Сербія пройде в Аль-Вакрі на стадіоні "Аль-Джануб", початок поєдинку — о 12:00 за київським часом. В іншому матчі цього квартету зустрінуться Бразилія та Швейцарія, ця зустріч відбудеться трохи пізніше (початок о 18:00).

Нагадаємо, у першому турі і Сербія, і Камерун поступилися. Перші без шансів програли збірній Бразилії (0:2), а африканська команда була мінімально бита Швейцарією (0:1). З іншими результатами ЧС-2022 з футболу у Катарі, а також турнірними таблицями групової стадії мундіалю можна ознайомитись у нас на сайті.

Раніше повідомлялося, що збірна Сербії потрапила у скандал через прапор у роздягальні.