Южная Корея - Гана: когда начало и где смотреть матч ЧМ-2022

Аутсайдеры группы проведут очный матч

В понедельник, 28 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится матч Южная Корея — Гана.

Матч группы H Южная Корея — Гана будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media, а также на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок пройдет в рамках девятого игрового дня на мундиале.

Встреча второго тура группового раунда ЧМ-2022 состоится в Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити", начало поединка — в 15:00 по киевскому времени. В случае поражения Гана лишится шансов на выход из группы. Фавориты квартета H Уругвай и Португалия свой поединок второго тура проведут позднее (начало — в 21:00).

Напомним в стартовом матче чемпионата мира сборная Ганы едва не отобрала очки у Португалии (2:3), а вот корейские футболисты дали бой грозному Уругваю (0:0). Все результаты и видеообзоры матчей ЧМ-2022 доступны у нас на сайте. Кроме того, на "Телеграфе" можно ознакомиться с турнирными таблицами групповой стадии мундиаля.