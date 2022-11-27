Південна Корея — Гана: коли початок і де дивитися матч ЧС-2022

Аутсайдери групи проведуть очний матч

У понеділок, 28 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбудеться матч Південна Корея — Гана.

Матч групи H Південна Корея — Гана буде доступний для перегляду в прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media, а також на регіональних каналах суспільного мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок пройде у рамках дев’ятого ігрового дня на мундіалі.

Зустріч другого туру групового раунду ЧС-2022 відбудеться у Досі на стадіоні "Едьюкейшн сіті", початок поєдинку — о 15:00 за київським часом. У разі поразки Гана втратить шанси на вихід із групи. Фаворити квартету H Уругвай та Португалія свій поєдинок другого туру проведуть пізніше (початок – о 21:00).

Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату світу збірна Гани ледь не відібрала очки у Португалії (2:3), а ось корейські футболісти дали бій грізному Уругваю (0:0). Усі результати та відеоогляди матчів ЧС-2022 доступні у нас на сайті. Крім того, на "Телеграфі" можна ознайомитись з турнірними таблицями групової стадії мундіалю.