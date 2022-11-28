Иран - США: букмекеры обновили свой прогноз на матч ЧМ-2022

Букмекеры не увидели явного фаворита в этом противостоянии

Во вторник, 29 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре начнутся матчи 3-го тура. Замыкать программу игрового дня будут представители квартета B Иран и США. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Иран — США.

Аналитики считают, что у американцев немного больше шансов на успех в этом противостоянии. Об этом сообщает Пари-Матч.

Специалисты предлагают сделать ставку на победу сборной США с коэффициентом 2,06. Триумф Ирана и ничья менее вероятны — коэффициенты 3,85 и 3,65 соответственно. Добавим, американцам для выхода в плей-офф необходима только победа, иранцев при определенных раскладах устроит и ничья.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Иран — США:

Пари-Матч: (победа Ирана 3,85 — ничья 3,45 — победа США 2,06)

Напомним, в первом туре Иран пропустил шесть мячей от Англии (6:2), а команда США упустила победу над Уэльсом (1:1). Во втором туре иранцы сенсационно переиграли валлийцев (2:0), а американцы не менее сенсационно отобрали очки у "Родоначальников футбола" (0:0).