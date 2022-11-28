Іран – США: букмекери оновили свій прогноз на матч ЧС-2022

Букмекери не побачили явного фаворита у цьому протистоянні

У вівторок, 29 листопада, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі розпочнуться матчі 3-го туру. Замикатимуть програму ігрового дня представники квартету B Іран та США. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іран — США.

Аналітики вважають, що в американців трохи більше шансів на успіх у цьому протистоянні. Про це повідомляє Парі-Матч.

Спеціалісти пропонують зробити ставку на перемогу збірної США з коефіцієнтом 2,06. Тріумф Ірану та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 3,85 та 3,65 відповідно. Додамо, американцям для виходу в плей-офф необхідна лише перемога, іранців за певних розкладів влаштує і нічия.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Іран — США:

Парі-Матч: (перемога Ірану 3,85 — нічия 3,45 — перемога США 2,06)

Нагадаємо, у першому турі Іран пропустив шість м’ячів від Англії (6:2), а команда США втратила перемогу над Уельсом (1:1). У другому турі іранці сенсаційно переграли валлійців (2:0), а американці не менш сенсаційно відібрали очки у "Родоначальників футболу" (0:0).