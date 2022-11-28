Уэльс - Англия: букмекеры дали прогноз на британское дерби в Катаре

На чемпионате мира встретятся друг с другом представители одной страны

Во вторник, 29 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдут первые матчи второго тура групповой стадии, в частности встретятся два представителя Великобритании — Уэльс и Англия.

Специалисты отдают предпочтение Англии, которая считается безоговорочным фаворитом поединка. Об этом сообщает Пари-Матч.

Успех "Родоначальников футбола" оценивается коэффициентом 1,44, победа "Драконов" и ничья маловероятны — коэффициенты 8,10 и 4,70 соответственно. Добавим, сборная Англии практически гарантировала себе выход в плей-офф, а вот Уэльсу для выхода в следующую стадию турнира необходима победа над "Львами" и ничья в параллельном матче Иран — США. При этом валлийцам надо забивать много голов.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Уэльс — Англия:

Пари-Матч: (победа Уэльса 8,10 — ничья 4,70 — победа Англии 1,44)

Отметим, на старте мундиаля Англия растоптала Иран, победив со счетом 6:2, а валлийцы вырвали ничью у команды США (1:1). Во втором туре Уэльс в меньшинстве проигра иранцам (0:2), а англичане не сумели забить американцам (0:0).

С другими результатами матчей на чемпионате мира в Катаре, а также турнирными таблицами группового этапа ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте.