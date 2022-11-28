Уельс — Англія: букмекери дали прогноз на британське дербі у Катарі

На чемпіонаті світу зустрінуться один з одним представники однієї країни

У вівторок, 29 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі пройдуть перші матчі другого туру групової стадії, зокрема зустрінуться два представники Великої Британії — Уельс та Англія.

Фахівці віддають перевагу Англії, яка вважається беззаперечним фаворитом поєдинку. Про це повідомляє Парі-Матч.

Успіх "Родоначальників футболу" оцінюється коефіцієнтом 1,44, перемога "Драконів" та нічия малоймовірні — коефіцієнти 8,10 та 4,70 відповідно. Додамо, збірна Англії практично гарантувала собі вихід у плей-офф, а ось Уельсу для виходу в наступну стадію турніру необхідна перемога над "Левами" та нічия у паралельному матчі Іран – США. При цьому валлійцям треба забивати багато голів.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Уельс — Англія:

Парі-Матч: (перемога Уельсу 8,10 — нічия 4,70 — перемога Англії 1,44)

Зазначимо, на старті мундіалю Англія розтоптала Іран, перемігши з рахунком 6:2, а валлійці вирвали нічию у команди США (1:1). У другому турі Уельс у меншості програла іранцям (0:2), а англійці не зуміли забити американцям (0:0).

З іншими результатами матчів на чемпіонаті світу в Катарі, а також турнірними таблицями групового етапу ЧС-2022 можна ознайомитись у нас на сайті.