Иран - США: когда начало и где смотреть матч ЧМ-2022

Команды в очном противостоянии решат судьбу путевку в плей-офф

Во вторник, 29 ноября, на чемпионате мира по футболу пройдут первые матчи 3-го тура группового раунда, в частности встретятся принципиальные соперники Иран и США.

Матч группы B Иран — США будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок пройдет в рамках десятого игрового дня ЧМ-2022.

Встреча состоится в Ар-Райяне на стадионе "Ахмед бин Али", начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. В параллельном матче встретятся команды Уэльса и Англии. На выход из группы претендуют все коллективы.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре ЧМ-2022 Иран начал с обидного поражения от англичан (2:6), а США потеряли 2 очка в матче с валлийскими "Драконами" (1:1). Во втором туре иранцы сенсационно нанесли Уэльсу болезненное поражение (2:0), а американцы дали бой англичанам (0:0).

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