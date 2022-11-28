Іран — США: коли початок і де дивитися матч ЧС-2022

Команди в очному протистоянні вирішать долю путівку до плей-офф

У вівторок, 29 листопада, на чемпіонаті світу з футболу відбудуться перші матчі 3-го туру групового раунду, зокрема зустрінуться принципові суперники Іран та США.

Матч групи B Іран — США буде доступний для перегляду в прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media і на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок пройде у рамках десятого ігрового дня ЧС-2022.

Зустріч відбудеться в Ар-Райяні на стадіоні "Ахмед бін Алі", початок поєдинку — о 21:00 за київським часом. У паралельному матчі зустрінуться команди Уельсу та Англії. На вихід із групи претендують усі колективи.

"Телеграф" нагадує, що в першому турі чемпіонату світу з футболу-2022 Іран почав з болісної поразки від англійців (2:6), а США втратили 2 очки в матчі з валлійськими "Драконами" (1:1). У другому турі іранці сенсаційно завдали Уельсу поразки (2:0), а американці дали бій англійцям (0:0).

Усі результати та відеоогляди матчів ЧС-2022 доступні у нас на сайті.