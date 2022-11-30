Марокко - Канада: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

Канадцы попытаются громко хлопнуть дверьми в Катаре

В четверг, 1 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдут решающие матчи групповой стадии в квартете F, в частности Марокко сыграет с Канадой. Накануне "Кленовые листья" потеряли шансы на выход в плей-офф.

Матч 3-го тура группы F Марокко — Канада будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок откроет программу матчей 12 игрового дня на чемпионате мира в Катаре.

Игра Марокко — Канада состоится в столице Катара Дохе на стадионе "Эль-Тумама", начало встречи — в 17:00 по киевскому времени. В параллельной игре встретятся Хорватия и Бельгия. На выход в 1/8 ЧМ-2022 из этой группы претендуют хорваты, бельгийцы и марокканцы.

Напомним, в первом туре мундиаля в Катаре Марокко дало бой Хорватии (0:0), а Канада, несмотря на тотальное преимущество, уступила Бельгии (0:1). Затем "Атласские львы" сенсационно обыграли "Красных Дьяволов" со счетом 2:0, а "Шашечные" расправились над с "Кленовыми листьями" (4:1).