Марокко — Канада: де і коли дивитись матч ЧС-2022

Канадці спробують голосно грюкнути дверима в Катарі

У четвер, 1 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі пройдуть вирішальні матчі групової стадії у квартеті F, зокрема Марокко зіграє з Канадою. Напередодні "Кленові листя" втратили шанси на вихід у плей-офф.

Матч 3-го туру групи F Марокко — Канада буде доступний для перегляду в прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок відкриє програму матчів 12-го ігрового дня на чемпіонаті світу в Катарі.

Гра Марокко — Канада відбудеться у столиці Катару Досі на стадіоні "Ель-Тумама", початок зустрічі — о 17:00 за київським часом. У паралельній грі зустрінуться Хорватія та Бельгія. На вихід у 1/8 ЧС-2022 із цієї групи претендують хорвати, бельгійці та марокканці.

Нагадаємо, у першому турі мундіалю в Катарі Марокко дало бій Хорватії (0:0), а Канада, попри тотальну перевагу, поступилася Бельгії (0:1). Потім "Атлаські леви" сенсаційно обіграли "Червоних Дияволів" з рахунком 2:0, а "Шашкові" розправилися над "Кленовим листям" (4:1).