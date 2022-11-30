Канада - Марокко: прогноз на матч ЧМ-2022

На канадцах не лежит груз ответственности

В четверг, 1 декабря на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдут решающие игры в группе F, в частности Канада сыграет свой последний матч на мундиале против Марокко.

По мнению букмекеров, африканская сборная является небольшим фаворитом во встрече. Об этом сообщает Пари-Матч.

Специалисты предлагают сделать ставку на победу канадцев с коэффициентом 3,70, ничья и успех марокканцев более вероятны — коэффициенты 3,40 и 2,17 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Канада — Марокко:

Пари-Матч: (победа Канады 3,70 — ничья 3,40 — победа Марокко 2,17)

Матч 3-го тура в группе F Марокко — Канада пройдет в Дохе на стадионе "Эль-Тумама", начало встречи — в 17:00 по киевскому времени. Этот поединок можно будет посмотреть в Украине. В параллельном поединке встретятся Хорватия и Бельгия. Добавим, по итогам стартовых туров канадцы потеряли шансы на выход в плей-офф.

Напомним, в первом туре мундиаля в Катаре Марокко разошлось миром с Хорватией (0:0), а Канада, несмотря на отличную игру на поле, проиграла Бельгии (0:1). Затем "Атласские львы" без шансов переиграли "Красных Дьяволов" (2:0), а хорваты разгромили "Кленовых листьев" (4:1).