Канада — Марокко: прогноз на матч ЧС-2022

На канадцях не лежить тягар відповідальності

У четвер, 1 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі пройдуть вирішальні ігри в групі F, зокрема Канада зіграє свій останній матч на мундіалі проти Марокко.

На думку букмекерів, африканська збірна є невеликим фаворитом у зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

Фахівці пропонують зробити ставку на перемогу канадців з коефіцієнтом 3,70, нічия та успіх марокканців вірогідніші — коефіцієнти 3,40 та 2,17 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Канада — Марокко:

Парі-Матч: (перемога Канади 3,70 — нічия 3,40 — перемога Марокко 2,17)

Матч 3-го туру у групі F Марокко — Канада пройде в Досі на стадіоні "Ель-Тумама", початок зустрічі — о 17:00 за київським часом. Цей поєдинок можна буде переглянути в Україні. У паралельному поєдинку зустрінуться Хорватія та Бельгія. Додамо, за підсумками стартових турів канадці втратили шанси на вихід у плей-офф.

Нагадаємо, у першому турі мундіалю в Катарі Марокко розійшлося миром з Хорватією (0:0), а Канада, попри чудову гру на полі, програла Бельгії (0:1). Потім "Атлаські леви" без шансів переграли "Червоних Дияволів" (2:0), а хорвати розгромили "Кленові листя" (4:1).