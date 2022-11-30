Саудовская Аравия утащила за собой Мексику на ЧМ-2022 (видео)

Сборная Мексики выдала невероятный второй тайм

В среду, 30 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре прошли решающие матчи в группе С, в частности в рамках 3 тура встретились Саудовская Аравия и Мексика.

Игра состоялась в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик" и завершилась убедительной победой мексиканцев со счетом 1:2. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Первый тайм проходил весьма блекло и завершился без голов, зато вторая половина порадовала болельщиков, в частности фанов сборной Мексики. Мексиканцы выдали огненную 45-минутку, забив 2 мяча. Голами отметились Луис Чавес и Энри Мартин. В дополнительное время "Трехцветные" бросили все силы на атаку, позабыв об обороне, за что и поплатились. В компенсированное время гол престижа оформил Салим Альдавсари.

Саудовская Аравия – Мексика – 1:2

Голы: Альдавсари 90+5, – Мартин 47, Чавес 52

Предупреждения: Альшехри 28, Альхассан 34, Тамбакти 52, Маду 81, Альамри 90+1, Бахебри 90+8 – Льварес 16

Саудовская Аравия: Альоваис – Альамри, Альбулайхи (Шараили 37), Альтамбакти – Альганнам (Бахебри 88), Абдулхамид, Альхассан (Маду 46), Канно – Альбрикан, Альдавсари, Альшехри (Альобуд 62)

Мексика: Очоа – Монтес, Морено, Санчес (К. Альварес 86), Гальярдо – Э. Альварес (Фуньес 86), Пинеда (Родригес 77), Чавес – Вега (Антуна 46), Мартин (Рауль Хименес 77), Лосано

Группа С

Учитывая результат в параллельном матче Польша — Аргентина (0:2), мексиканцам не хватило всего нескольких забитых мячей, чтобы по дополнительным показателям обойти поляков в турнирной таблице. Именно Аргентина и Польша шагают в плей-офф из группы С, мексиканцы и Саудовская Аравия прощаются с мундиалем.

Статистика матча Саудовская Аравия - Мексика

Видеообзор матча:

Видео голов:

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 по футболу в Катаре Саудовская Аравия сотворила сенсацию, обыграв Аргентину со счетом 2:1, а Мексика разошлась миром с Польшей (0:0). Во втором туре команда из ближневосточной страны была побеждена поляками (0:2), а североамериканская сборная уступила аргентинцам (0:2).