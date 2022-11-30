Саудівська Аравія утягла за собою Мексику на ЧС-2022 (відео)

Збірна Мексики видала неймовірний другий тайм

У середу, 30 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі пройшли вирішальні матчі у групі С, зокрема в рамках 3 туру зустрілися Саудівська Аравія та Мексика.

Гра відбулася в Ед-Дайіані на стадіоні "Лусаїл Айконік" та завершилася переконливою перемогою мексиканців з рахунком 1:2. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Перший тайм проходив дуже блякло і завершився без голів, натомість друга половина порадувала вболівальників, зокрема фанів збірної Мексики. Мексиканці видали вогняну 45-хвилинку, забивши 2 м’ячі. Голами відзначилися Луїс Чавес та Енрі Мартін. У додатковий час "Триколірні" кинули всі сили на атаку, забувши про оборону, за що й поплатилися. У компенсований час гол престижу оформив Салім Альдавсарі.

Саудівська Аравія – Мексика – 1:2

Голи: Альдавсарі 90+5, – Мартін 47, Чавес 52

Попередження: Альшехрі 28, Альхассан 34, Тамбакті 52, Маду 81, Альамрі 90+1, Бахебри 90+8 — Льварес 16

Саудівська Аравія: Альоваїс – Альамрі, Альбулайхі (Шараїлі 37), Альтамбакті – Альганнам (Бахебрі 88), Абдулхамід, Альхассан (Маду 46), Канно – Альбрікан, Альдавсарі, Альшехрі (Альобуд 62)

Мексика: Очоа – Монтес, Морено, Санчес (К. Альварес 86), Гальярдо – Е. Альварес (Фуньєс 86), Пінеда (Родрігес 77), Чавес – Вега (Антуна 46), Мартін (Рауль Хіменес 77), Лосано

Группа С

Враховуючи результат у паралельному матчі Польща — Аргентина (0:2), мексиканцям не вистачило лише кількох забитих м’ячів, щоб за додатковими показниками обійти поляків у турнірній таблиці. Саме Аргентина та Польща крокують у плей-офф із групи С, мексиканці та Саудівська Аравія прощаються з мундіалем.

Статистика матчу Саудівська Аравія - Мексика

Відеоогляд матчу:

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 з футболу в Катарі Саудівська Аравія створила сенсацію, обігравши Аргентину з рахунком 2:1, а Мексика розійшлася миром із Польщею (0:0). У другому турі команда з близькосхідної країни була переможена поляками (0:2), а північноамериканська збірна поступилася аргентинцям (0:2).