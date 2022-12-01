Гана - Уругвай: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

Уругвайцам необходимо побеждать

В пятницу, 2 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состояться последние игры группового этапа, в частности сборная Уругвая встретится с командой Ганы.

Матч группы H Гана — Уругвай будет показан в прямом эфире в Украине на медиа-платформе megogo. Игра также будет доступна в записи на suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок будет открывать программу матчей 13-го игрового дня ЧМ-2022.

Игра 3-го тура в группе H Гана — Уругвай пройдет в Аль-Вакре на стадионе "Аль-Джануб", начало поединка — в 17:00 по киевскому времени. В другой игре этой группы встретятся Португалия и Южная Корея (начало — в 17:00). Добавим, Португалия гарантировала себе выход в плей-офф, на еще одну путевку в 1/8 финала претендуют остальные 3 команды.

Напомним, в первом туре Гана минимально уступила Португалии (2:3), а Уругвай стартовал с сенсационной ничьей с Южной Кореей (0:0). Во втором туре "Черные звезды" в огненном матче одолели корейцев (3:2), а уругвайцы уступили португальцам (0:2).