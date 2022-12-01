Гана — Уругвай: де і коли дивитись матч ЧС-2022

Уругвайцям потрібно перемагати

У п’ятницю, 2 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбудуться останні ігри групового етапу, зокрема збірна Уругваю зустрінеться з командою Гани.

Матч групи H Гана — Уругвай буде показаний у прямому ефірі в Україні на медіаплатформі megogo. Гра також буде доступна у записі на suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок відкриватиме програму матчів 13-го ігрового дня ЧС-2022.

Гра 3-го туру в групі H Гана — Уругвай пройде в Аль-Вакрі на стадіоні "Аль-Джануб", початок поєдинку — о 17:00 за київським часом. В іншій грі цієї групи зустрінуться Португалія та Південна Корея (початок – о 17:00). Додамо, Португалія гарантувала собі вихід у плей-офф, на ще одну путівку у 1/8 фіналу претендують решта команд.

Нагадаємо, у першому турі Гана мінімально поступилася Португалії (2:3), а Уругвай стартував із сенсаційною нічиєю з Південною Кореєю (0:0). У другому турі "Чорні зірки" у вогненному матчі здолали корейців (3:2), а уругвайці поступилися португальцям (0:2).