Португалия - Южная Корея: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

Португальцы уже обеспечили себе выход в плей-офф

В пятницу, 2 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдут решающие матчи групповой стадии, в частности на поле встретятся команды Португалии и Южной Кореи.

Матч 3-го тура группы H Португалия — Южная Корея будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок пройдет в рамках 13 игрового дня на чемпионате мира в Катаре.

Игра пройдет в столице Катара Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити", начало встречи — в 17:00 по киевскому времени. Параллельно этому матчу сыграют и другие представители квартета H — Гана и Уругвай. К слову, Португалия уже обеспечила себе место в плей-офф, за вторую путевку в 1/8 финала ЧМ-2022 ведут борьбу три сборные.

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 по футболу Португалия не без проблем переиграла Гану (3:2), а Южная Корея сенсационно отобрала очки у Уругвая (0:0). Во втором туре "Азиатские тигры" в шикарном матче уступили "Черным звездам" (2:3), а "Команда избранных" расправилась над уругвайцами (2:0).