Португалія — Південна Корея: де і коли дивитись матч ЧС-2022

Португальці вже забезпечили собі вихід у плей-офф

У п’ятницю, 2 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбудуться вирішальні матчі групової стадії, зокрема на полі зустрінуться команди Португалії та Південної Кореї.

Матч 3-го туру групи H Португалія — Південна Корея буде доступний для перегляду у прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок пройде в рамках 13-го ігрового дня на чемпіонаті світу в Катарі.

Гра пройде в столиці Катару Досі на стадіоні "Едьюкейшн сіті", початок зустрічі — о 17:00 за київським часом. Паралельно цьому матчу зіграють і інші представники квартету H — Гана та Уругвай. До речі, Португалія вже забезпечила собі місце у плей-офф, за другу путівку у 1/8 фіналу ЧС-2022 ведуть боротьбу три збірні.

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 з футболу Португалія не без проблем переграла Гану (3:2), а Південна Корея сенсаційно відібрала очки в Уругваю (0:0). У другому турі "Азійські тигри" у шикарному матчі поступилися "Чорним зіркам" (2:3), а "Команда обраних" розправилася над уругвайцями (2:0).