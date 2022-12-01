Гана - Уругвай: букмекеры назвали фаворита в битве за плей-офф ЧМ-2022

Уругвая необходимая только победа

В пятницу, 2 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоятся решающие матчи групповой стадии, в частности Гана сыграет с Уругваем.

Специалисты считают сборную Уругвая безоговорочным фаворитом в этом противостоянии. Об этом сообщает Пари-Матч.

На победу южноамериканской команды можно сделать ставку с коэффициентом 1,78. В то же время триумф африканцев и ничья менее вероятны — коэффициенты 4,90 и 3,85 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Гана — Уругвай:

Пари-Матч: (победа Ганы 4,90 — ничья 3,85 — победа Уругвая 1,78)

Матч 3-го тура в группе H Гана — Уругвай состоится в катарской Аль-Вакре на стадионе "Аль-Джануб", начало встречи — в 17:00 по киевскому времени. За ходом этой встречи можно будет наблюдать по ТВ в Украине. В параллельном матче встретятся Португалия и Южная Корея. К слову, "Европейские бразильцы" гарантировали себе выход в плей-офф, на еще одну путевку в 1/8 финала из квартета H претендуют все остальные команды.

Напомним, в первом туре Гана проиграла Португалии (2:3), а Уругвай не сумел победить Южную Корею (0:0). Во втором туре "Черные звезды" переиграли корейцев (3:2), а уругвайцы были повержены португальцам (0:2).