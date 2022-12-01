Гана — Уругвай: букмекери назвали фаворита у битві за плей-офф ЧС-2022

Уругваю необхідна лише перемога

У п’ятницю, 2 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбудуться вирішальні матчі групової стадії, зокрема Гана зіграє з Уругваєм.

Фахівці вважають збірну Уругваю беззаперечним фаворитом у цьому протистоянні. Про це повідомляє Парі-Матч.

На перемогу американської команди можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,78. Водночас тріумф африканців та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 4,90 та 3,85 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Гана — Уругвай:

Парі-Матч: (перемога Гани 4,90 — нічия 3,85 — перемога Уругваю 1,78)

Матч 3-го туру у групі H Гана — Уругвай відбудеться у катарській Аль-Вакрі на стадіоні "Аль-Джануб", початок зустрічі — о 17:00 за київським часом. За ходом цієї зустрічі можна буде спостерігати по ТБ в Україні. У паралельному матчі зустрінуться Португалія та Південна Корея. До речі, "Європейські бразильці" гарантували собі вихід у плей-офф, на ще одну путівку до 1/8 фіналу з квартету H претендують всі інші команди.

Нагадаємо, у першому турі Гана програла Португалії (2:3), а Уругвай не зумів перемогти Південну Корею (0:0). У другому турі "Чорні зірки" переграли корейців (3:2), а уругвайці були переможені португальцям (0:2).