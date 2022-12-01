Сербия — Швейцария: букмекеры дали неоднозначные прогноз на матч ЧМ-2022

Швейцарцам может хватить и ничьей

В пятницу, 1 декабря, Сербия и Швейцария проведут заключительный матч 3-го тура на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Букмекеры не сумели выделить фаворита в этом противостоянии. Об этом сообщает Пари-Матч.

Специалисты предлагают сделать ставку на победу Сербии и Швейцарии с практически равными коэффициентами — 2,65 и 2,70 соответственно. В то же время ничья менее вероятна и оценивается коэффициентом 3,45.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Сербия — Швейцария:

Пари-Матч: (победа Сербии 2,65 — ничья 3,45 — победа Швейцарии 2,70)

Матч 3-го тура Сербия — Швейцария пройдет в столице Катара Дохе на стадион е 974, начало — в 21:00 по киевскому времени. Этот поединок покажут в Украине в прямом эфире. В параллельном матче сыграют Бразилия и Камерун. Добавим, "Пентакампеоне" досрочно вышли в плей-офф, а за вторую путевку борются остальные команды из этой группы.

Напомним, на старте мундиаля Сербия уступила Бразилии (0:2), а Швейцария минимально одолела Камерун (1:0). Во втором туре швейцарцы с разницей в один гол проиграли бразильцам (0:1), а сербы и камерунцы выдали невероятную ничью (3:3).