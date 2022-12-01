Сербія — Швейцарія: букмекери дали неоднозначний прогноз на матч ЧС-2022

Швейцарцям може вистачити і нічиєї

У п’ятницю, 1 грудня, Сербія та Швейцарія проведуть завершальний матч 3-го туру на чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

Букмекери не змогли виділити фаворита в цьому протистоянні. Про це повідомляє Парі-Матч.

Фахівці пропонують зробити ставку на перемогу Сербії та Швейцарії з практично рівними коефіцієнтами – 2,65 та 2,70 відповідно. Водночас нічия менш імовірна й оцінюється коефіцієнтом 3,45.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Сербія — Швейцарія:

Парі-Матч: (перемога Сербії 2,65 — нічия 3,45 — перемога Швейцарії 2,70)

Матч 3-го туру Сербія — Швейцарія пройде в столиці Катару Досі на стадіоні 974, початок — о 21:00 за київським часом. Цей поєдинок покажуть в Україні у прямому ефірі. У паралельному матчі зіграють Бразилія та Камерун. Додамо, "Пентакампеоне" достроково вийшли у плей-офф, а за другу путівку борються решта команд із цієї групи.

Нагадаємо, на старті мундіалю Сербія поступилася Бразилії (0:2), а Швейцарія мінімально здолала Камерун (1:0). У другому турі швейцарці з різницею в один гол програли бразильцям (0:1), а серби та камерунці видали неймовірну нічию (3:3).