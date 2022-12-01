Сербія — Швейцарія: де і коли дивитись матч ЧС-2022

Швейцарців може влаштувати і нічия

У п’ятницю, 2 грудня, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі завершиться груповий етап. Закриватимуть ігровий день представники групи G, зокрема Сербія зіграє зі Швейцарією.

Матч групи G Сербія – Швейцарія буде показаний у прямому ефірі в Україні на медіа-платформі megogo. Гра також буде доступна у записі на suspilne.media та на регіональних каналах громадського мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок замикатиме програму матчів 13-го ігрового дня ЧС-2022.

Гра 3-го туру Сербія — Швейцарія відбудеться в Досі на стадіоні 974. В іншому матчі квартету G зіграють Бразилія та Камерун. "Пентакампеоне" достроково вийшли у плей-офф, за другу путівку борються решта команд.

Нагадаємо, у першому турі чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі Сербія програла Бразилії (0:2), а Швейцарія завдяки голу уродженця Камеруну перемогла команду цієї країни (1:0). У другому турі швейцарці мінімально програли бразильцям (0:1), а серби та камерунці видали вогняний матч без переможця (3:3).