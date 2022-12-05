Португалия - Швейцария: букмекеры оценили шансы команд в 1/8 финала ЧМ-2022

КриРо и компания — явные фавориты встречи

Во вторник, 6 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре будет сыгран последний матч 1/8 финала между португальцами и швейцарцами.

Букмекеры считают "европейских бразильцев" безоговорочными фаворитами встречи. Об этом сообщает Пари-Матч.

На проход португальцев в следующий раунд можно сделать ставку с коэффициентом 1,44 (вероятность 69% при марже букмекеров 3%). Подобный успех Швейцарии оценивается коэффициентом 2,95 (34%).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Португалия — Швейцария (основное время):

Пари-Матч: (победа Португалии 1,89 — ничья 3,50 — победа Швейцарии 4,70)

Матч первой стадии плей-офф состоится в Эд-Дайиане, на стадионе "Лусаил Айконик", начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. Победитель этой "дуэли" в 1/4 финала ЧМ-2022 сыграет с победителем противостояния испанцев с марокканцами.

"Телеграф" напоминает, что на групповой стадии мундиаля в Катаре Португалия начала с минимальной победы над Ганой (3:2). Затем "Европейские бразильцы" переиграли Уругвай (2:0), после чего КриРо и Ко умудрились уступить сборной Южной Кореи (1:2).

Швейцария, в свою очередь, начала с минимальной победы над Камеруном (1:0). Во втором туре швейцарцы проиграли Бразилии (0:1), после чего обыграли сербов в важном матче (3:2).