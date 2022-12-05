Португалія — Швейцарія: букмекери оцінили шанси команд у 1/8 фіналу ЧС-2022

КріРо та компанія — беззаперечні фаворити зустрічі

У вівторок, 6 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі буде зіграно останній матч 1/8 фіналу між португальцями та швейцарцями.

Букмекери вважають "європейських бразильців" беззаперечними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

На прохід португальців до наступного раунду можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,44 (ймовірність 69% при маржі букмекерів 3%). Такий успіх Швейцарії оцінюється коефіцієнтом 2,95 (34%).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Португалія — Швейцарія (основний час):

Парі-Матч: (перемога Португалії 1,89 — нічия 3,50 — перемога Швейцарії 4,70)

Матч першої стадії плей-офф відбудеться в Ед-Дайіані, на стадіоні "Лусаїл Айконік", початок поєдинку — о 21:00 за київським часом. Переможець цієї "дуелі" у 1/4 фіналу ЧС-2022 зіграє з переможцем протистояння іспанців з марокканцями.

"Телеграф" нагадує, що на груповій стадії мундіалю в Катарі Португалія розпочала з мінімальної перемоги над Ганою (3:2). Потім "Європейські бразильці" переграли Уругвай (2:0), після чого КріРо і Ко примудрилися поступитися збірній Південної Кореї (1:2).

Швейцарія, у свою чергу, розпочала з мінімальної перемоги над Камеруном (1:0). У другому турі швейцарці програли Бразилії (0:1), після чого обіграли сербів у надважливому матчі (3:2).