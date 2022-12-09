Англия — Франция: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2022

Главный матч этой стадии мундиаля пройдет в субботу

В субботу, 10 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдут два последних матча 1/4 финала, в частности англичане сыграют с французами.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу Англия — Франция можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на медиа-платформе megogo, а также на suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.).

Поединок второго раунда плей-офф Англия — Франция состоится в катарском Эль-Хауре на стадионе "Эль-Байт", начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. Победитель этой "дуэли" пробьется в 1/2 финала ЧМ-2022, где сыграет с победителем матча Марокко — Португалия. К слову, марокканцы и португальцы начнут свой матч немного раньше.

Напомним, обе команды с легкостью преодолели первый раунд плей-офф. Англичане уничтожили Сенегал, забив африканской команде три безответных мяча (3:0), а действующие чемпионы мира забили три гола в ворота сборной Польши (3:1). С другими результатами и видеообзорами всех матчей ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте.