Англія — Франція: де і коли дивитися чвертьфінал ЧС-2022

Головний матч цієї стадії мундіалю пройде у суботу

У суботу, 10 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі пройдуть два останні матчі 1/4 фіналу, зокрема англійці зіграють із французами.

Матч 1/4 фіналу ЧС-2022 з футболу Англія — Франція можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні на медіаплатформі megogo, а також на suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо).

Поєдинок другого раунду плей-офф Англія — Франція відбудеться у катарському Ель-Хаурі на стадіоні "Ель-Байт", початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. Переможець цієї "дуелі" проб’ється до 1/2 фіналу ЧС-2022, де зіграє з переможцем матчу Марокко — Португалія. До речі, марокканці та португальці почнуть свій матч трохи раніше.

Нагадаємо, обидві команди з легкістю подолали перший раунд плей-офф. Англійці знищили Сенегал, забивши африканській команді три м’ячі (3:0), а чинні чемпіони світу забили три голи у ворота збірної Польщі (3:1). З іншими результатами та відеооглядами всіх матчів ЧС-2022 можна ознайомитись у нас на сайті.