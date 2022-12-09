Англия - Франция: букмекеры заинтриговали прогнозом на четвертьфинал ЧМ-2022

Специалисты определили шансы команд

В субботу, 10 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится большой матч. В рамках 1/4 финала встретятся команды Англии и Франции.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение французам. Об этом сообщает Пари-Матч.

Специалисты оценили выход действующих чемпионов мира в полуфинальную стадию коэффициентом 1,82 (вероятность 55% при марже букмекеров 4%). В то же время проход "Трех Львов" в 1/2 финала ЧМ-2022 менее вероятен — коэффициент 2,06 (49%).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Англия — Франция (основное время):

Пари-Матч: (победа Англии 3,00 — ничья 3,30 — победа Франции 2,55)

Матч 2 раунда плей-офф Англия — Франция пройдет в Эль-Хауре на стадионе "Эль-Байт", начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. Добавим, в Украине эту встречу можно будет посмотреть в прямом эфире бесплатно. Победитель этого противостояния в полуфинале мундиаля сыграет с победителем "дуэли" Марокко и Португалии. К слову, марокканцы и португальцы начнут свою игру немного раньше.

Напомним, обе сборные без проблем прошли первую стадию плей-офф. Англия с легкостью выбила Сенегал (3:0), а Франция не оставила шансов полякам (3:1). С другими результатами и видеообзорами всех матчей мундиаля в Катаре можно ознакомиться у нас на сайте.