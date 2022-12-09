Англія — Франція: букмекери зацікавили прогнозом на чвертьфінал ЧС-2022

Фахівці визначили шанси команд

У суботу, 10 грудня, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбудеться великий матч. У рамках 1/4 фіналу зустрінуться команди Англії та Франції.

Букмекери віддають перевагу французам. Про це повідомляє Парі-Матч.

Фахівці оцінили вихід чинних чемпіонів світу у півфінальну стадію коефіцієнтом 1,82 (ймовірність 55% при маржі букмекерів 4%). Водночас прохід "Трьох Львів" у 1/2 фіналу ЧС-2022 менш ймовірний — коефіцієнт 2,06 (49%).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Англія — Франція (основний час):

Парі-Матч: (перемога Англії 3,00 — нічия 3,30 — перемога Франції 2,55)

Матч 2 раунду плей-офф Англія — Франція пройде в Ель-Хаурі на стадіоні "Ель-Байт", початок поєдинку — о 21:00 за київським часом. Додамо, в Україні цю зустріч можна буде переглянути у прямому ефірі безкоштовно. Переможець цього протистояння у півфіналі мундіалю зіграє з переможцем "дуелі" Марокко та Португалії. До речі, марокканці та португальці почнуть свою гру трохи раніше.

Нагадаємо, обидві збірні без проблем пройшли першу стадію плей-офф. Англія з легкістю вибила Сенегал (3:0), а Франція не залишила шансів полякам (3:1). З іншими результатами та відеооглядами всіх матчів мундіалю у Катарі можна ознайомитись у нас на сайті.