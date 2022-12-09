Марокко - Португалия: прогноз на четвертьфинал ЧМ-2022

Специалисты пророчат последней африканской команде на турнире вылет

В субботу, 10 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдут заключительные матчи четвертьфинальной стадии, в частности марокканцы сыграют с португальцами.

Букмекеры считают "европейских бразильцев" безоговорочными фаворитами встречи. Об этом сообщает Пари-Матч.

На проход сборной Марокко в полуфинал ЧМ-2022 аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 3,45 (вероятность 29% при марже букмекеров 4%). Подобный успех португальцев более вероятен — коэффициент 1,33 (75%).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Марокко — Португалия (основное время):

Пари-Матч: (победа Марокко 5,70 — ничья 3,75 — победа Португалии 1,71)

Матч второго раунда плей-офф Марокко — Португалия пройдет в столице Катара Дохе на стадионе "Эль-Тумама", начало встречи — в 17:00 по киевскому времени. Эту игру можно будет посмотреть в Украине.

"Телеграф" напоминает, что сборная Португалии в 1/8 финала ЧМ-2022 разгромила команду Швейцарии со счетом 6:1. Примечательно, что место в основе не досталось главной звезде коллектива Криштиану Роналду, из-за чего вспыхнул скандал.

Команда Марокко, в свою очередь, в первом раунде плей-офф прошло Испанию. Марокканцы в серии послематчевых пенальти одолели испанцев (0:0, 3:0 по пенальти).