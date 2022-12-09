Марокко — Португалія: прогноз на чвертьфінал ЧС-2022

Фахівці пророкують останній африканській команді на турнірі виліт

У суботу, 10 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбудуться завершальні матчі чвертьфінальної стадії, зокрема марокканці зіграють із португальцями.

Букмекери вважають "європейських бразильців" беззаперечними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

На прохід збірної Марокко у півфіналу ЧС-2022 аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 3,45 (імовірність 29% при маржі букмекерів 4%). Подібний успіх португальців імовірніший — коефіцієнт 1,33 (75%).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Марокко — Португалія (основний час):

Парі-Матч: (перемога Марокко 5,70 — нічия 3,75 — перемога Португалії 1,71)

Матч другого раунду плей-офф Марокко — Португалія пройде у столиці Катару Досі на стадіоні "Ель-Тумама", початок зустрічі — о 17:00 за київським часом. Цю гру можна буде переглянути в Україні.

"Телеграф" нагадує, що збірна Португалії в 1/8 фіналу ЧС-2022 розгромила команду Швейцарії з рахунком 6:1. Примітно, що місце в основі не дісталося головній зірці колективу Кріштіану Роналду, через що спалахнув скандал.

Команда Марокко, у свою чергу, у першому раунді плей-офф пройшла Іспанію. Марокканці в серії післяматчевих пенальті здолали іспанців (0:0, 3:0 по пенальті).