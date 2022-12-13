Самая сексуальная болельщица на ЧМ-2022 определила, кто выйдет в финал (видео)

Хорватка не сомневается в успехе своей национальной команды

Хорватская супермодель Ивана Кньолл стала главной болельщицей не только своей национальной команды, но и всего мундиаля в Катаре, несмотря на то, что далеко не все рады ее откровенным нарядам на публике.

Накануне красавица поучаствовала в челлендже, в рамках которого нужно было определить финалиста ЧМ-2022. Соответствующее видео Ивана разместила на своей странице в Instagram.

Кньолл предложили ударить мячом по двум мишеням, которые соответствовали сборным Аргентины и Хорватии. Модель пробила мощно и попала прямом в мужчину в футболке лидера хорватов Луки Модрича. Она тут же закричала: "Хорватия точно победит". К слову, никто после удара Иваны не пострадал.

Ивана Кньолл в Катаре

Ранее катарский бизнесмен предложил Кньолл спрятать свои пышные формы.

Напомним, матч 1/2 финала ЧМ-2022 по футболу Аргентина — Хорватия состоится во вторник, 13 декабря. "Телеграф" рассказывал, как посмотреть игру в прямом эфире в Украине бесплатно. К слову, "Бело-голубые" являются безоговорочными фаворитами поединка.