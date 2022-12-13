Найсексуальніша вболівальниця на ЧС-2022 визначила, хто вийде у фінал (відео)

Хорватка не сумнівається в успіху своєї національної команди

Хорватська супермодель Івана Кньолл стала головною вболівальницею не лише своєї національної команди, а й усього мундіалю в Катарі, незважаючи на те, що далеко не всі радіють її відвертим вбранням на публіці.

Напередодні красуня взяла участь у челенджі, в рамках якого потрібно було визначити фіналіста ЧС-2022. Відповідне відео Івана розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Кньолл запропонували вдарити м’ячем по двох мішенях, які відповідали збірним Аргентини та Хорватії. Модель пробила потужно і поцілила прямо у чоловіка у футболці лідера хорватів Луки Модріча. Вона відразу закричала: "Хорватія точно переможе". До речі, ніхто після удару Івани не постраждав.

Івана Кньолл у Катарі

Раніше катарський бізнесмен запропонував Кньолл заховати свої пишні форми.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу ЧС-2022 з футболу Аргентина — Хорватія відбудеться у вівторок, 13 грудня. "Телеграф" розповідав, як подивитися гру у прямому ефірі в Україні безкоштовно. До речі, "Біло-блакитні" є беззаперечними фаворитами поєдинку.