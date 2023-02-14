"Боруссия" Д - "Челси": где и когда смотреть игру Мудрика в Лиге чемпионов

Украинец может дебютировать за "Челси" в Лиге чемпионов

В среду, 15 февраля, лондонский "Челси", за который выступает вингер сборной Украины Михаил Мудрик, проведет выездную встречу с "Боруссией" Д в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23.

В прямом эфире в Украине встречу покажет megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Боруссия" Д — "Челси" пройдет в Дортмунде на "BVB-Штадионе", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На сайте "Телеграф" будет доступна прямая текстовая трансляция игры, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут добавлены видео голов и лучшие моменты поединка. Ответная игра между командами пройдет 7 марта в Лондоне. Победитель противостояния выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, букмекеры считают хозяев встречи незначительными фаворитами в игре.

Ранее сообщалось, что Мудрик прилетел в Варшаву, где встретился с игроками "Шахтера". К слову, пресс-служба Горняков подставила Михаила. Добавим, после матча с "Вест Хэмом" (1:1) в сети обратили внимание, что один из футболистов "Челси" отказывается пасовать на Мудрика.