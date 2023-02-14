"Борусія" Д — "Челсі": де і коли дивитись гру Мудрика в Лізі чемпіонів

Українець може дебютувати за "Челсі" у Лізі чемпіонів

У середу, 15 лютого, лондонський "Челсі", за який виступає вінгер збірної України Михайло Мудрик, проведе виїзну зустріч з "Борусією" Д у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23.

У прямому ефірі в Україні зустріч покаже megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Борусія" Д — "Челсі" пройде в Дортмунді на "BVB-Штадіоні", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. На сайті "Телеграф" буде доступна пряма текстова трансляція гри, під час якої у нас на сайті оперативно буде додано відео голів та найкращі моменти поєдинку. Гра-відповідь між командами пройде 7 березня в Лондоні. Переможець протистояння вийде до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, букмекери вважають господарів зустрічі незначними фаворитами у грі.

Раніше повідомлялося, що Мудрик прилетів до Варшави, де зустрівся із гравцями "Шахтаря". До речі, пресслужба Гірників підставила Михайла. Додамо, після матчу з "Вест Гемом" (1:1) у мережі звернули увагу, що один із футболістів "Челсі" відмовляється пасувати на Мудрика.