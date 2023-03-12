"Днепр-1" - "Динамо": онлайн-трансляция матча (видео)

Центральная игра тура состоится в Ужгороде

В воскресенье, 12 марта, "Днепр-1" проведет домашний поединок 17-го тура чемпионата Украины сезона 2022/23 против киевского "Динамо".

Центральный матч тура пройдет в Ужгороде на стадионе "Авангард". Прямая онлайн-трансляция матча "Днепр-1" — "Динамо" будет доступна на YouTube-канале Football Hub. Начало встречи — в 13:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" — "Динамо"

Претенденты на титул УПЛ после неудач в 16-м туре попытаются реабилитироваться перед болельщиками. "Днепр-1" со скандалом потерял очки в игре с "Александрией" (2:2), а киевляне и вовсе опозорились, уступив в Киеве "Ингульцу" со счетом 0:2.

Отметим, турнирная ситуация обязывает киевлян побеждать, ведь они рискуют по итогам сезона остаться без Лиги чемпионов, куда попадут две лучшие команды УПЛ. На данный момент Бело-синие идут на четвертом месте в первенстве, отставая от лидирующего "Днепра-1" на шесть очков.

Турнирное положение команд в УПЛ

Напомним, "Днепр-1" вылетел из Лиги конференций, уступив в 2-матчевом противостоянии кипрскому АЕКу из Ларнаки. Таким образом, днепряне могут сосредоточится на чемпионате Украины. А вот "Шахтер", который также метит на победу в УПЛ, все еще выступает в Лиге Европы.