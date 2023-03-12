"Дніпро-1" — "Динамо": онлайн-трансляція матчу (відео)

Центральна гра туру відбудеться в Ужгороді

У неділю, 12 березня, "Дніпро-1" проведе домашній поєдинок 17 туру чемпіонату України сезону 2022/23 проти київського "Динамо".

Центральний матч туру проходитиме в Ужгороді на стадіоні "Авангард". Пряма онлайн-трансляція матчу "Дніпро-1" — "Динамо" буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. Початок зустрічі – о 13:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Дніпро-1" — "Динамо"

Претенденти на титул УПЛ після невдач у 16 турі спробують реабілітуватися перед уболівальниками. "Дніпро-1" зі скандалом втратив очки у грі з "Олександрією" (2:2), а кияни взагалі зганьбилися, поступившись у Києві "Інгульцю" з рахунком 0:2.

Зазначимо, турнірна ситуація зобов’язує киян перемагати, адже вони ризикують за підсумками сезону залишитися без Ліги чемпіонів, куди потраплять дві найкращі команди УПЛ. На цей час Біло-Сині йдуть на четвертому місці в першості, відстаючи від "Дніпра-1", що лідерує, на шість очок.

Турнірне становище команд в УПЛ

Нагадаємо, "Дніпро-1" вилетів із Ліги конференцій, поступившись у 2-матчевому протистоянні кіпрському АЕКу з Ларнаки. Таким чином, дніпряни можуть зосередитись на чемпіонаті України. А ось "Шахтар", який також мітить на перемогу в УПЛ, все ще виступає у Лізі Європи.