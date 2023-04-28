"Металлист" - "Динамо": онлайн-трансляция матча (видео)

"Динамо" впервые сыграет под руководством Александра Шовковского

В пятницу, 28 апреля, состоится матч 23-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 между харьковским "Металлистом" и киевским "Динамо".

Прямая видеотрансляция игры будет доступна на YouTube-канале "Football Hub". По ТВ игру покажет телеканал "2+2". Поединок киевлян и харьковчан состоится в Ужгороде на стадионе "Авангард", начало встречи — в 13:00 по киевскому времени. Рассудит игру бригада арбитров во главе с Игорем Пасхалом.

Прямая видеотрансляция матча "Металлист" — "Динамо"

Обе команды решают разные задачи в текущем сезоне Украинской премьер-лиги (УПЛ). "Динамовцы" ведут отчаянную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, однако пока занимают четвертую позицию в первенстве, что дает право только на квалификацию Лиги конференций. "Металлист", в свою очередь, пытается сохранить прописку в высшем дивизионе. Пока харьковчане находятся в зоне вылета (плей-офф), занимая 14-ю позицию в лиге.

К слову, из-за плановой операции вместо Мирчи Луческу возглавлять команду на игре с "Металлистом" будет ассистент главного тренера Александр Шовковский.

В прошлом туре "Металлист" уступил "Ворскле" (2:3), а "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" (1:1).

Ранее сообщалось, что телеканал Setanta Sports отказался продолжать сотрудничество с УПЛ из-за отсутствия единого ТВ пула.